Ale bomba, czyli innowacyjne rozwiązania dla edukacji prezentowane są w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

Nowoczesna szkoła to przestrzeń, w której rozwijane są pasje i zainteresowania. Nowoczesna edukacja to lekcje z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, które skupiają uwagę dzieci i młodzieży, angażują ich w proces edukacyjny, a nauczycielom dają narzędzia do realizacji zajęć dydaktycznych w sposób ciekawy i atrakcyjny. Szkoły muszą być gotowe na edukację przyszłości opartą na doświadczaniu. Pamięciowe, encyklopedyczne przyswajanie wiadomości nie prowadzi do nabycia umiejętności, a te są kluczowe z punktu widzenia rynku pracy. Edukacja przyszłości to przedmioty ścisłe, przyrodnicze – to one będą stanowiły trzon nauczania. Odpowiednio wyposażona szkoła staje się przestrzenią kreacji i miejscem nabywania realnych kompetencji.