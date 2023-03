Ale ciacho! - czyli święto kobiet na zielonogórskim deptaku. Zobacz, co tam się działo!

Dzień Kobiet - każdy miły gest to lepsze samopoczucie pań

Święto kobiet - goździki i rajstopy

Zielonogórzanki podkreślały, że chciałby częściej być obdarowywane uśmiechem, miłym gestem. Nie tylko 8 marca. Brakuje im też życzliwości na co dzień. Dlatego apelują do mężczyzn, ale i do siebie nawzajem, by sprawiać sobie takie miłe chwile jak najczęściej. To tak niewiele kosztuje, a tyle daje pozytywnej energii i siły. Sprawia, że rosną nam skrzydła...

A skąd się wzięło to święto pań? Pierwszy dzień kobiet obchodzony był w 1909 roku, po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku.

W Polsce za czasów PRL-u święto to było popularne. Kobiety wspominają, że wtedy najczęściej dostawały w pracy goździki i rajstopy.