Ale hit! Tyle gwiazd sportu i sztuki w Kargowej jeszcze nie było. 10 lat temu podczas Święta Czekolady

o był niezwykły mecz. To były niezwykłe emocje. To byli wyjątkowi goście. To była wyjątkowa impreza, choć przecież zdarzyła się nie tylko raz... W ramach dni Kargowej, z którego to miasta pochodził aktor Maciej Kozłowski, zorganizowano nietypowe spotkanie piłkarskie. Narodowa Drużyna Bezdomnych zagrała z Drużyną Przyjaciół Macieja Kozłowskiego.