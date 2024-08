Ale piękny pałac! Niedaleko nas. A jednak nieznany. Odkryj go z nami. Warto poznać to magiczne miejsce

Wzorowe gospodarstwo hodowlane

- Wow! Te kolumny i ozdoby są wyjątkowe. I na dodatek tak normalnie mieszkają tu ludzie. To ich domy – dziwi się pani Maria z Zielonej Góry, która zatrzymała się we wsi w drodze do Poznania. - To tak niedaleko nas, a nigdy wcześniej tu nie byłam. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Pałac choć opuszczony, jest naprawdę piękny. I dobrze utrzymany.

Miejscowi mówią, że to pałac Kurnatowskiego.

Wieś Gościeszyn była posiadłością szlachecką, a w 1900 roku weszła w posiadanie Zygmunta Kurnatowskiego, który znany był m.in. z tego, że pomagał materialnie powstańcom wielkopolskim. Z małżonką hrabiną Marią stworzył wzorowe gospodarstwo hodowlane, nasienne i leśne.