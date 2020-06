Ale to będzie fajne miejsce! Koniec remontu Doliny Gęśnika coraz bliżej. Odpoczniesz tu na plaży, poleżysz nad wodę, przejdziesz się ścieżką

- Serce pęka - mówi działkowiec, któremu dziki zniszczyły ogród

Chyba nie ma tygodnia, by nasi Czytelnicy nie alarmowali nas, że znów spotkali na swojej drodze dzika. To, co jednak zobaczyli mieszkańcy, posiadający działki na Rodzinnych Ogródkach Działkowych "Falubaz" na zielonogórskim Jędrzychowie, mocno ich zszokowało. W ciągu jednej nocy d...