Ale to będzie impreza! W turnieju Piotra Protasiewicza wystartuje nawet mistrz świata Bartosz Zmarzlik

Piotr Protasiewicz zakończył bogatą, ponad 30-letnią karierę żużlowca po sezonie 2022. Nie zorganizował jednak wtedy turnieju pożegnalnego, ponieważ, jak sam tłumaczył, w Zielonej Górze nie było odpowiedniego klimatu do świętowania. Przypomnijmy, że ostatnimi meczami „Protasa” były finałowe starcia w I lidze przeciwko Wilkom Krosno. Falubazowi nie udało się wyjść zwycięsko z tej batalii i z awansu do PGE Ekstraligi cieszyli się rywale.

Kurz po porażce zielonogórzan jednak już opadł i klub szykuje się do kolejnej próby walki o awans. Piotr Protasiewicz – już w roli dyrektora sportowego Falubazu – będzie jednym z tych, którzy będą odpowiadali za wyniki drużyny. Zanim jednak nastąpi start ligowego sezonu dojdzie do benefisu utytułowanego żużlowca. 25 marca na zielonogórskim torze dojdzie do Mistrzostw Piotra Protasiewicza. Były zawodnik Falubazu na torze już się nie pojawi, ale na turniej zaprosił kilku znakomitych zawodników. Lista startowa robi wrażenie. Znaleźli się na niej m.in.: aktualny indywidualny mistrza świata - Bartosz Zmarzlik, brązowy medalista cyklu Grand Prix - Maciej Janowski, czy Patryk Dudek i Dominik Kubera – czołowi reprezentanci Polski. W stawce znajdują się także byli zawodnicy Falubazu: Jarosław Hampel, Max Fricke, Grzegorz Walasek. Do Zielonej Góry przyjedzie także Emil Sajfutdinow, który wraca do ścigania po rocznej przerwie. Obsadę turnieju uzupełniają obecni żużlowcy Stelmetu Falubazu Zielona Góra.