Alert pogodowy dla Lubuskiego! IMGW ostrzega przed silnymi opadami deszczu i gradu

To będzie kolejny dzień z niespokojną pogodą w Lubuskiem. IMGW ostrzega przed ulewami, porywistym wiatrem i gradem, które mogą wystąpić w południowej części regionu. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami spadnie grad.