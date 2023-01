Alert RCB. Szykują się zmiany. Mają być kary dla operatorów. Co z obowiązkiem instalowania rządowych aplikacji?

Alert RCB. Kary dla operatorów sieci komórkowych

Jak informuje „Rzeczpospolita”, operator, który nie będzie chciał rozsyłać takich wiadomości, będzie za to karany. Chodzi o wdrożenie tzw. opcji z nadawaniem komórkowym (ang. cell broadcast). Polega to na wysyłaniu informacji podobnej do SMS-ów do osób będących w obrębie jednej stacji przekaźnikowej. Taką stacją jest zwykle antena fal elektromagnetycznych, często umieszczona na maszcie. Łączy telefony komórkowe z naziemną infrastrukturą cyfrowej sieci telekomunikacyjnej.