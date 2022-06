Ależ było blisko. Zielonogórzanin Igor Waliłko tuż za podium na torze w Holandii

W zamieszaniu na finiszu rumuński kierowca spadł jednak na piąte miejsce w klasie, a kolejnego dnia, na przesychającym torze, zakwalifikował się do drugiego wyścigu na przedostatniej pozycji. Po bardzo dobrej pierwszej połowie rywalizacji Petru Umbraresco zyskał aż sześć pozycji i zjechał do alei serwisowej na piątym miejscu w klasie. Po neutralizacji z powodu wypadku innego kierowcy, na finiszu zielonogórzanin stoczył niesamowicie zaciętą walkę o zwycięstwo. Był piąty, ale stracił tylko 0,8 sek. do podium i niecałe dwie sekundy do pierwszej lokaty.