Ależ to była uroczystość! 119 pedagogów odebrało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Trzy stopnie nauczycielskie

Nauczyciele ciągle się dokształcają i doskonalą swój warsztat

Lidia Gryko, zastępca naczelnika wydziału oświaty w zielonogórskim magistracie, podkreśla, że nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności, nie tylko po to, by zdobywać kolejne stopnie awansu zawodowego. Chcą się rozwijać i nadążać za zmianami, jakie niesie ze sobą życie. Ich praca to nie tylko czas spędzony w szkole, ale wiele godzin spędzanych w domu. By się przygotować do zajęć, sprawdzić zadania, zorganizować pomoc. Wiele zajęć prowadzą bezpłatnie, mając na uwadze dobro dzieci.

Przewodniczący rady miasta Piotr Barczak dodaje, że praca z dziećmi wymaga odpowiednich kompetencji i przygotowania, ale też serce. To trudny zawód. Zdobycie stopnia awansu zawodowego to korzyści dla samych nauczycieli, ale i dla uczniów, którzy odczują to, jak rozwijają się nauczyciele.