Andrzej Duda: "A ceny rosły, rosły, rosły". Zobacz MEMY

Krowa plus i świnia plus MEMY. Ostra reakcja internetu

Krowa plus i świnia plus - tak internauci komentują w memach propozycję, która pojawiła się nieoczekiwanie w czasie konwencji PiS w Kadzidle. Co to znaczy? Jarosław Kaczyński zapowiedział rolnikom dopłaty: 500 zł na krowę, a 100 zł na świnię. Skąd Prawo i Sprawiedliwość weźmie śr...