Andrzej Seweryn otrzyma Mocnego Solanina podczas wydarzenia Solanin Film Festiwal. 15 edycja rusza w Nowej Soli

- To już 15. edycja Solanina. Po raz kolejne zapraszamy wszystkich fanów mocnego i offowego kina do Nowej Soli, oraz widzów, którzy pragną od kina rozrywki, bo oni również znajdą propozycje filmowe dla siebie. Koniec pieprzenia w kinie – czas dosolić! – to hasło zawsze patronuje Solaninowi – zaprasza dyrektor festiwalu Konrad Paszkowski.

Sala konferencyjna Nowosolskiego Domu Kultury

13:00 The Best of 11. Solanin Film Festiwal 2019

Kino Offowe – Najlepszy Dokument – Jazda obowiązkowa, reż. Ewa Kochańska, Polska 2018, 72’

14:30 Reportaż TVN: Młoda Białoruś, reż. Łukasz Ruciński, Patryk Szczepaniak, Polska 2022, 53’, dok.

