Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci na Uniwersytecie Zielonogórskim - nowoczesne studia, wiele możliwości

- Na kierunku Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci chcemy nowocześnie kształcić przyszłych animatorów kultury, tak by byli oni przygotowani do pracy zarówno w przestrzeni offline, jak i online - wyjaśnia dr Małgorzata Olejarz, prof. UZ z Instytutu Pedagogiki. - Zależy nam, by nasi absolwenci oprócz kompetencji niezbędnych do bezpośredniej pracy z uczestnikami kultury, posiadali także szczególne kompetencje do pracy w Sieci. Chcemy, by potrafili tworzyć nowoczesną, ciekawą i atrakcyjną ofertę aktywności kulturalnej dla różnych grup społecznych, również z wykorzystaniem nowych mediów i technologii cyfrowych - dodaje.