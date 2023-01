Anna Mucha spędza wakacje w tajemniczym mieście. „Wszystko się zmieniło i nic się nie zmieniło”. Niezwykłe wakacje gwiazdy "M jak Miłość" Redakcja Strona Podróży

Anna Mucha wybrała się w daleką podróż i spędza wakacje w mieście, o którym marzy niejeden turysta. Rzeczywistość okazała się inna od reklam biur podróży. Co tak zaskoczyło Annę Muchę w czasie jej egzotycznych wakacji? Sylwia Dabrowa / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (8 zdjęć)

Anna Mucha zaintrygowała internautów, publikując niezwykłą relację ze swoich wakacji w mieście, które określiła jako wyjątkowe i pełne kontrastów. Aktorka zwiedza Hawanę, stolicę Kuby. Miasto ją zaskoczyło – okazało się inne niż kolorowy obrazek znany z folderów reklamowych biur podróży. Co Anna Mucha sądzi o Hawanie, jak spędziła wakacje na Karaibach? Zapraszamy do relacji z najnowszej podróży gwiazdy „M jak Miłość” i do galerii zdjęć.