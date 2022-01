Anomalie pogodowe - Zielona Góra specyficznym regionem? Agnieszka Sobiak

Pogoda będzie ewoluować - wynika z raportów IMGW pixabay.com

Pogoda ostatnimi czasy jest kapryśna. Procesy w niej zachodzące nijak nie przystają do zimowych miesięcy, które pamiętamy sprzed lat. Co wpływa na obecny kształt pogody? Czy nasz region należy do specyficznych? O wyjaśnienie tych kwestii poprosiliśmy IMGW.