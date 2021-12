Antoni Gucwiński nie żyje. Miał 89 lat. Zmarł dzisiaj rano we Wrocławiu

- Jestem w wielkim szoku. Nadal do mnie nie dociera, co się stało. Mąż wczoraj trafił do szpitala, bo miał wielkie problemy z oddychaniem. Zabrała go karetka. Dzisiaj już jego stan był ciężki. I kiedy przed chwilą rozmawiałam z lekarzem ze szpitala, to w trakcie rozmowy mąż umarł - mówi portalowi wroclaw.naszemiasto.pl Hanna Gucwińska, wdowa po Antonim Gucwińskim.