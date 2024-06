Apteki w święta, niedziele i w nocy. Miasto Zielona Góra porozumiało się z aptekarzami

Nowa ustawa, dotycząca aptek, która weszła w życie z początkiem tego roku, wprowadziła dwa rodzaje dyżurów: w dzień wolny od pracy przez kolejne cztery godziny zegarowe, od 10.00 do 18.00 i w porze nocnej przez dwie kolejne godziny zegarowe, od 19.00 do 23.00.

Porozumienie miasta z aptekarzami

Jak podkreśla prezydent Marcin Pabierowski, sprawy zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców są dla niego priorytetem. Trudno sobie wyobrazić, by nie móc się porozumieć ze środowiskiem aptekarskim czy innym, które ma wpływ na zdrowie zielonogórzan.

- Miastu udało się porozumieć z aptekarzami i dzięki temu, mieszkańcy bez problemu będą mogli kupić lekarstwa w nocy czy w święta, niedziele. Za część dyżurów zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia, część dofinansowuje miasto Zielona Góra – podkreśla prezydent.

Dyżury w dzień wolny od pracy i nocne finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. To łącznie 13 dni świątecznych.. Miasto finansuje pozostałe dni w roku oraz pozostałe godziny w ciągu doby.

Jak podkreśla Joanna Pieniężna z departamentu przedsiębiorczości i gospodarki komunalnej zielonogórskiego magistratu, umowy z aptekami zawarte są do końca czerwca, kolejne będą podpisywane na bieżąco w zależności od gotowości poszczególnych aptek. Porozumienie ustne jest zawarte do końca roku. A stało się to na spotkaniu przedstawicieli miasta i aptekarzy, które odbyło się 24 maja.