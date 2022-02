Areszt w Zielonej Górze od środka. Zobaczycie zdjęcia miejsc, w których przebywają codziennie więźniowie

W zielonogórskim areszcie karę odbywają tylko mężczyźni. Jest prawei 330 miejsc. Wielu więżniów pracuje poza aresztem.

Areszt Śledczy w Zielonej Górze jest przeznaczony dla mężczyzn. Ustalona pojemność aresztu to 326 miejsc. W pawilonie A przebywają tymczasowo aresztowani oraz skazani, wobec których toczą się czynności procesowe.

Są to osoby podejrzane oraz skazane za bardzo różne rodzaje przestępstw. Personel więzienia wkłada ogromny wysiłek w odpowiednie ich osadzenie, uwzględniając m.in. rodzaj popełnianych i zarzucanych czynów, wiek, stopień demoralizacji, uprzednią karalność, a także cechy osobowościowe. Po przyjęciu do aresztu, dokonywana jest wstępna diagnoza problemów i potrzeb osadzonego, przyczyn wejścia w konflikt z prawem. Stają się one punktem wyjścia do pracy nad jego deficytami.

Podczas swojego pobytu w jednostce, osadzeni uczestniczą w licznych programach resocjalizacji, kursach zawodowych, pracują, a także uczą się konstruktywnych form spędzania czasu wolnego. Mają do dyspozycji kilka świetlic, bibliotekę wyposażoną w bogaty księgozbiór, nowoczesne place spacerowe. Na jednym z oddziałów znajduje się cela przeznaczona dla osadzonych niepełnosprawnych.