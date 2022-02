ASToweLOVE - akcja na rzecz psiego "bezdomniaka". Pomóżmy Astowi.

- Dzięki ogromnemu sercu właścicielki klubu Nessfit oraz instruktorek klubu Zosi i Paulinie, w tę sobotę organizujemy walentynkowy event fitness na rzecz Asta - psiaka, który 5 lat spędził w zielonogórskim schronisku z łatką psa trudnego, nieadopcyjnego i który tak bardzo zapadł w serce moje oraz kilku osób, iż postanowiliśmy jako wolontariusze zapewnić mu pobyt w hoteliku dla psów Psia Kostka w Międzyrzeczu - mówi Iwona Hylewska, behawiorystka zwierząt - To miejsce, w którym warunki mieszkalne ma zbliżone do domowych, przebywa w ogrzewanym budynku, to miejsce, gdzie pracuje się intnsywnie nad jego problemami, które przez te wszystkie lata uniemożliwiały adopcję - i taki był cel zabrania Asta do hoteliku: zniwelowanie problemów i znalezienie mu domu. Jak to się mówi... ratując jednego psa nie zmienisz świata, ale świat na zawsze się zmieni dla tego psa i tego naszego ukochanego Asta zamarzyłyśmy sobie uratować. Niestety do ratowania niekiedy nie wystarczą chęci, serce i parę groszy, dlatego też prowadzimy zniórkę na finansowanie na bieżąco pobytu Asta w hoteliku. W tę sobotę każdy może wziąć udział w ratowaniu Asta, biorąc udział w evencie w klubie Nessfit, na same zajęcia należy zarezerwować miejsca kontaktując się z nami. W programie mamy trzy zajęcia sportowe fitness i bazarek używanej książki, będzie można również spróbować pysznych fit wypieków oraz wygrać biżuterię oraz czapkę wykonaną na szydełku - naprawdę masa osób zaangażowała się w pomoc Astowi - gdyby tylko on sam wiedział, ile osób ma go w sercach. Ten hotelik to dla niego realna szansa na znalezienie w końcu stałego domu, a póki co - najlepsza namiastka domu, jaką miał w swoim życiu.