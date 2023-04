Atrakcji nie brakuje, zachwytów też. Kraszanka przyciąga ludzi z całej Polski! Zobacz, co tu się dzieje

Kraszanka to tradycyjny Jarmark Wielkanocny, który odbywa się co roku na zielonogórskim deptaku i przyciąga nie tylko mieszkańców miasta i regionu. Przyjeżdżają goście także z innych województw, a nawet zagranicy.

Kraszanka 2023. Wielka palma, warsztatownia, Strefa Falubaziaka to sobotnie atrakcje

Na Kraszance można kupić wyjątkowe ozdoby

Pani Halina z rodziną na co dzień mieszka w Niemczech, ale do Zielonej Góry lubi przyjeżdżać przed świętami.

- Przy okazji odwiedzam mamę, siostrzenicę i znajomych. No i kupuję na jarmarku to, czego nigdzie indziej nie kupię. Te oryginalne, wyjątkowe ozdoby ofiaruję swoim bliskim. No i mamy wyjątkowy, niepowtarzalny wystrój świąteczny - przyznaje pani Halina. - Zawsze też zaopatruję się w miody, soki domowej roboty, obrusy i serety. Nigdzie takich nie ma jak tu.