Auta, komputery i drukarki od wojska. Za kilka dni wyprzedaż w Zielonej Górze

Kilkanaście samochodów ciężarowych i do przewozu osób, autokar, agregat prądotwórczy, silniki do łodzi, przyczepy, komputery, drukarki, odbiorniki GPS. To wszystko będzie można już wkrótce kupić od wojska.