Autobus na 102, czyli rusza długo oczekiwana miejska komunikacja na zapomnianych osiedlach Zielonej Góry

Obecnie miasto prowadzi też rozmowy, by minibusy mogły wjeżdżać na teren Szpitala Uniwersyteckiego. Tam prowadzona jest teraz przebudowa, powstają nowe rozwiązania komunikacyjne i będzie miejsce na przystanki.

Pomysły, co do nowych tras, docierają nie tylko do MZK. Jeden z mieszkańców złożył skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na brak kursu do Lasu Odrzańskiego. Sprawą zajęli się radni na wtorkowej sesji. Skargę uznali za bezzasadną. Dlaczego?

- Prezydent wskazał, że do Lasu Odrzańskiego prowadzi droga od pętli autobusowej w Krępie. Las Odrzański położony jest ok. 3 km od najbliższego przystanku. Na tym odcinku droga jest asfaltowa, zbyt wąska, nie zapewniająca bezpiecznego minięcia się autobusu nawet z samochodem osobowym. Po zakończeniu drogi asfaltowej brakuje miejsca (pętli), na której autobus mógłby bezpiecznie zawrócić. Parking przy stawach, na którym wycięto drzewo jest zbyt mały na pętlę – mówił radny Radosław Brodzik z komisji skarg, wniosków i petycji. - Poza tym ludzie chcą tam mieć spokój, odpoczywać na łonie natury.