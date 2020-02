Awarie w popularnych autach. Mechanicy łapią się za głowę!

Zakup używanego samochodu to jedno. Trzeba jeszcze wiedzieć, że warto (o ile nim nie jesteśmy) wybrać się do specjalisty. Za drobną opłatą, diagnosta sprawdzi samochód i powie nam, co należy w nim wymienić lub na co zwrócić uwagę, bowiem może to okazać się naszym wydatkiem w przyszłości. Przygotowaliśmy dla was najpopularniejsze modele samochodów i szczegółowo opisaliśmy, do jakich awarii najczęściej w nich dochodzi. Warto posiadać taką wiedzę, zanim zdecydujemy się na wydatek rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy. Kupujesz używany samochód? Sprawdź, co trzeba wymienić:

Pixabay