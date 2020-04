Aż 167 kolejnych zakażonych w Polsce. Zmarła jedna osoba. Cztery nowe przypadki w Lubuskiem

Zielonogórzanie mają moc! Chętnie ruszyli do pomocy medykom

Pracownicy zielonogórskiego szpitala, którzy na co dzień mają styczność z pacjentami zakażonymi koronawirusem, nie chcą wracać do domów, by nie narażać na zachorowanie swoich bliskich. Szpital planuje im dedykować specjalne mieszkanie, gdzie odpoczną po dyżurach. Lecznica poprosi...