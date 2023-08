AZS ze zmienionym obliczem. Na co stać zielonogórskich akademików?

Potrzebny był wstrząs

W drużynie zielonogórskiej nastąpiła prawdziwa zmiana warty. W porównaniu z poprzednim sezonem w kadrze zabraknie zawodników, którzy dotychczas stanowili trzon drużyny. Tyberiusz Chałupka odszedł do superligowego Kwidzyna, Jakub Jaszczuk do Kątów Wrocławskich, a Adam Stępień do Szczecina. W zespole zabraknie także najbardziej doświadczonego Cypriana Kociszewskiego oraz Macieja Należytego czy bramkarza Jakuba Siedleckiego.