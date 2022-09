Babimost. Kiedy skończy się remont drogi w Starym Kramsku? Mieszkańcy się niecierpliwią Leszek Kalinowski

Remonty dróg w każdej miejscowości oznaczają utrudnienia w ruchu. Im dłużej trwają, tym mieszkańcy baczniej przyglądają się, co dzieje się na placach budów Karol Rycio Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Mieszkańcy Starego Kramska dzwonią do redakcji w sprawie remontu drogi w ich miejscowości. Ich zdaniem modernizacja ciągnie się już bardzo długo i to utrudnia im życie, prace nie toczą się tak jak powinny. Co na to Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg, który odpowiada za inwestycję?