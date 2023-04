Baby szafing w Zielonej Górze. Zobacz, co tam się działo. Jaka przyszłość czeka tę formę zakupów?

Handel w Zielonej Górze. Baby szafing

Szafing. Skąd się wziął w Zielonej Górze?

- Powstanie Szafingu to rok 2012. Spotykamy się w domu i wymieniamy ubraniami między kilkoma mamami. Późniejsze edycje były coraz większe i pokazywały, że zapotrzebowanie na to żeby wymieniać się i recyklingować ubrania i zabawki jest coraz większe. Zawsze nam zależało na bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Żeby przy okazji sobie porozmawiać z dostawcami, z kupującymi, fajnie spędzić czas. Trzon organizatorski od 10 lat to Ewa Gawałkiewicz i ja. Od czterech edycji jest z nami Magda, która pomaga nam logistycznie oraz w organizacji technicznej - mówi.

Wydarzenie to nie tylko zakupy, ale i zabawy dla dzieci. Za każdym razem odbywają się różne atrakcje dla maluchów, aby ich mamy mogły spokojnie wybierać dla nich ubrania czy akcesoria. Ewa Gawałkiewicz, współorganizatorka Baby Szafingu podkreśla, że clou tej akcji to też to, co się dzieje obok szafingu.