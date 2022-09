Bachanalia Fantastyczne 2022 wystartują w Zielonej Górze w czwartek i potrwają do niedzieli

Program imprezy jest bogaty, wiec na pewno znajdą tu coś dla siebie miłośnicy książek, komiksów, gier, filmów, bitewniaków, mangi, anime i nie tylko oni. Bo Bachanalia Fantastyczne to poważne i mniej poważne wydarzenia.

Bachanalia Fantastyczne - oj będzie się działo!

Jak mówi Mamer Janion – Bachanalia Fantastyczne organizowane przez obchodzący 40-lecie istnienia Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra odbędą się już po raz 36. Tym razem trwać będą cztery dni. Nowością jest też miejsce, gdzie na uczestników czekać będzie wiele atrakcji. To obiekty uniwersyteckie w kapusie B przy al. Wojska Polskiego w Zielonej Górze.

Organizatorzy przygotowali bardzo szeroką ofertę dla miłośników fantastyki, jak i dla tych, którzy chcą zainteresować się zagadnieniami z nią związanymi. Wśród zaproszonych gości nie zabraknie pisarzy. Prelekcje wygłoszą m.in. Agnieszka Hałas, Bartek Biedrzycki, Paweł Majka, Jacek Inglot czy tłumaczka Joanna Radosz.

W blokach prelekcyjnych poruszane będą również takie tematy, jak wydać własną książkę czy w jaki sposób prowadzić gry RPG.

W programie znajdziemy blok mangi i anime, blok gier RPG, blok gier planszowych i blok gier bitewnych, a także blok konkursów. Wygląda na to, że będzie ciekawie, czasami strasznie, a czasem i bardzo wesoło. Bo np. w pierwszy dzień Bachanaliów wieczorem, o 20.30 w Knajpie Konwentowej WySPa zaplanowano stand-up mistrza słowa, generała komedii - Jakuba Ćwieka. Wystąpi on z programem „Toksyczny myśliciel”.