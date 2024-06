Bachanalia w Zielonej Górze. Ponad 100 studentów i pracowników wystartowało w Biegu o Puchar JM Rektora UZ

Ci studenci biegają najchętniej!

Bieg o Puchar JM Rektora UZ 2024

Co o biegu myślą studenci?

Julka Gwara jest studentką pierwszego roku fizjoterapii. - To mój pierwszy bieg. Bardzo spodobała mi się ta formuła i warunki. Dzięki temu, że to tylko jeden kilometr, to będzie można się trochę pościgać — mówi. - Chcę dziś poprawić swój czas i w to będę celować — dodaje. - Miałem przyjemność brać udział już w dwóch imprezach mistrzowskich. Były to Przełajowe Mistrzostwa Polski AZS i Stadionowe Mistrzostwa Polski AZS — mówi Kamil Gierula, student, który kilkukrotnie zdobył w zawodach wysokie miejsca. - Chciałbym wygrać ten puchar, natomiast uważam, że choć dystans jest krótki, to wcale nie jest to łatwy bieg — mówił przed startem, a kilka minut później usłyszeliśmy zwycięskie nazwisko Gierula. - Udało się. Osiągnąłem czas 2,47. Lubię zwyciężać, chyba jak każdy, więc czuję się teraz rewelacyjnie — podsumował najszybszy student. Pierwsze miejsce w kategorii indywidualnej kobiet zdobyła Weronika Dylewicz.