Bachanaliowe szaleństwo w Zielonej Górze. Zawiałow, Kizo, Zalewski i ogrom atrakcji! OPRAC.: Joanna Niedziela

Do Bachanaliów pozostał niecały miesiąc. Organizatorzy nie zwalniają tempa, bo choć ujawnili już niemal cały line-up to wciąż skutecznie zaskakują kolejnymi wydarzeniami towarzyszącymi. Patronat medialny nad tegoroczną edycją objęła Gazeta Lubuska. Sprawdźcie, co zaplanował Parlament Studencki?