Bądź eko! Korzystaj z ekologicznych rozwiązań na co dzień!

Fotowoltaika. To się po prostu opłaca!

Ciepłe dni coraz bardziej dają nam się we znaki, a lato zbliża się już wielkimi krokami. Od kilku lat, w związku z postępującymi zmianami klimatu, w okresie letnim, gorąc i upał doskwierają nam coraz bardziej - szczególnie w naszych domach i mieszkaniach. Z takimi temperaturami, zwykłe wentylatory sobie nie radzą - konieczne staje się zamontowanie w domu klimatyzacji, co nie jest skomplikowanym procesem.

Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł staje się coraz bardziej popularne i konkurencyjne ekonomicznie - korzystanie z nich to dla nas duża oszczędność, dlatego warto pomyśleć o założeniu paneli fotowoltaicznych, dzięki, którym możemy pozyskiwać energię wprost ze słońca, a przy tym zaoszczędzić spore pieniądze. Panele fotowoltaiczne montowane na dachu budynku lub na gruncie przechwytują promieniowanie słoneczne i przemieniają je w energię elektryczną kierowaną do gniazdek elektrycznych w domach, firmach, czy gospodarstwach rolnych.

Odnawialne źródła energii w ostatnich latach zyskały na popularności. Ich wykorzystanie niesie ze sobą wiele korzyści. Wiąże się przede wszystkim z ekologią, ponieważ nie przyczynia się do wyczerpania naturalnych zasobów, a także do zanieczyszczania środowiska naturalnego.

O tym, że miód to zdrowie, wiemy nie od dziś. Dobry miód ma wiele właściwości prozdrowotnych - ale właśnie "dobry miód". Taki miód kupujmy u źródła, u sprawdzonych sprzedawców. Często powszechnie dostępne na sklepowych półkach miody, są produktami "miodopodobnymi", które nie mają cennych dla naszego zdrowia właściwości. Miód przede wszystkim wspomaga naszą odporność, ale nie tylko! Równie wartościowe są produkty pszczele, takie jak pyłek kwiatowy i miód pitny. I pamiętajmy, że jeżeli mamy chęci i możliwości, to sami możemy założyć pasiekę!

Samochód, który nie nadaje się do użytku, lepiej zezłomować i wyrejestrować. Jeśli nasz samochód nie przedstawia sobą dużej wartości, uległ awarii, której usunięcie jest nieopłacalne, bądź jest uszkodzony w inny sposób, najlepszą (i legalną!) opcją jest oddanie go do licencjonowanej Stacji Demontażu Pojazdów. Część podzespołów jest sprzedawana na rynku wtórnym, dzięki czemu SDP zarabia na swoje utrzymanie, natomiast reszta jest utylizowana zgodnie z wymogami prawa i ochrony środowiska - a to bardzo ważne!

Dieta bez mięsa? Tu dobrze zjesz!

Falafel i hummus to już kultowe dania, które z roku na rok, mają coraz to większą rzeszą miłośników. Początkowo zajadali się nimi weganie i wegetarianie, ale kotleciki przyrządzone z ciecierzyc cieszą też kubki smakowe mięsożerców. Podobnie jest z hummusem. To dania Bliskiego Wschodu, które mają niepowtarzalny smak i wspaniałą teksturę, są to dania wielowymiarowe no i zdrowe! Jeżeli jeszcze ich nie próbowaliście lub lubicie jadać na mieście, koniecznie wybierzcie się do restauracji, która specjalizuje się w serwowaniu takich właśnie dań. Będziecie zachwyceni. Smacznego i... na zdrowie!

