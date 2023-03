Bądź zdrowszy i wykąp się w lesie. Kąpiele leśne pomagają się odprężyć i zredukować poziom stresu

Kąpiel leśna to nie spacer

- Zawsze lubiłam spacery po lesie. Ale to trochę co innego niż kąpiel leśna. Czym się różni? Zrozumiałam to, kiedy taką formę relaksu poleciła mi pani psycholog - opowiada pani Monika z Zielonej Góry. - Jak szłam na spacer, to zwykle z kimś. Całą drogę gadaliśmy o naszych problemach. Albo też jak byłam sama dzwoniłam do znajomych, załatwiałam różne sprawy, bo zawsze brakuje mi czasu. Jak wyszłam z psem, to głównie skupiałam się na nim, żeby czegoś tam nie wygrzebał i nie zjadł. Tymczasem kąpiel leśna to zanurzenie się w lesie, pozwolenie na bycie w nim w pełni i czerpanie z niego wszystkimi zmysłami, wzrokiem, węchem, dotykiem... Przez godzinę odrywam się od wszystkiego. Nie zabieram telefonu, Nie myślę o tym, co mam jeszcze do załatwienia. Przytulam się do drzew, wącham mech i korę, obserwuję, co dzieje się z roślinami.

Las iglasty jest czynny cały rok, polecany alergikom. Las mieszany, liściasty zwłaszcza wiosną i latem pełni rolę naszego terapeuty. Najbardziej pożądany jest las naturalny.