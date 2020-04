Bądźmy z Lubuskim Teatrem! Tego weekendu będzie można obejrzeć porywający musical Jana Szurmieja „Ach! Odessa - Mama...” - w internecie!

- Na życzenie publiczności dokonujemy teatralnego cudu i sprowadzamy do Waszych domów jedno z najbardziej obleganych przedstawień zielonogórskiej sceny – „Ach! Odessa-Mama...” w reżyserii Jana Szurmieja! – zachęca Lubuski Teatr. - Przygotujcie kubek herbaty, zaproście najbliższych, zostańcie w domach - i oglądajcie!

Zapis przedstawienia „Ach! Odessa-Mama...” udostępniony zostanie dwukrotnie: 18 i 19 kwietnia o 18.00. Dzięki uprzejmości twórców przedstawienie zaprezentowane zostanie bezpłatnie, bez konieczności rejestracji czy logowania się. Link do nagrania zostanie udostępniony w dniu pokazu na facebookowym profilu Lubuskiego Teatru. Spektakl będzie dostępny na kanale YouTube Lubuskiego Teatru. Tutaj spektakl będzie dostępny na kanale YouTube Lubuskiego Teatru

Owacja i szalone tany na premierze „Ach! Odessa - Mama...” w Lubuskim Teatrze

Po premierze musicalu „Ach! Odessa - Mama...” Jana Szurmieja w Lubuskim Teatrze w 2014 roku widzowie mieli do wyboru - mogli nucić wzruszającą „Mołdawankę” (w wykonaniu Romany Filipowskiej) albo porywającą „Amerykankę” (w wykonaniu Joanny Wąż). A może jeszcze inną piosenkę, których w świetnym wykonaniu w tym spektaklu nie brakuje. A mamy na zielonogórskiej scenie przedstawienie, które rozmachem to wgniata w fotel, to unosi.