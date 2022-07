Bajeczne wakacje Anny i Roberta Lewandowskich. Najsłynniejsza polska para wypoczywa na Majorce. Co za widoki! [prywatne zdjęcia]

Robert Lewandowski czeka na możliwość transferu do Barcelony, ale mimo to nie przeszkadza mu to w cieszeniu się wolnym czasem z rodziną. Przerwę między sezonami "Lewy" spędza z najbliższymi na Majorce, gdzie ma dom. W swojej letniej rezydencji państwo Lewandowscy i ich dzieci cieszą się przepiękną pogodą i wspaniałymi widokami. Zobacz na kolejnych stronach, jak Robert Lewandowski spędza letni urlop. Zdjęcia możesz przeglądać przy użyciu klawiatury komputera lub ekranu dotykowego komputera ->>>>>>>>> Czytaj również: Iga Świątek prywatnie. Gwiazda tenisa pozuje z kangurem i układa puzzle [zdjęcia] Luksusowe mieszkanie Zbigniewa Bońka. Tak żyje legenda polskiego futbolu! [prywatne zdjęcia] Piotr Żyła i jego nowy dom. Tak skoczek mieszka z ukochaną Marceliną Ziętek! [prywatne zdjęcia] Dziewczyny i żużel. Najpiękniejsze podprowadzające z polskich torów [dużo zdjęć]

