Bajkowa zima w Zielonej Górze. Nasi Czytelnicy mają piękne widoki z okien. Pokazali nam zdjęcia. Zobaczcie!

Zima w Zielonej Górze. Piękne zdjęcia naszych Czytelników

- Żal odśnieżać - przyznają mieszkańcy Zielonej Góry w czwartek, 19 stycznia. Wieczorem poprzedniego dnia zaczął padać śnieg i to tak intensywnie, że pokrył wszystko, co szare i brudne. Dzisiaj trawniki, drzewa, alejki, ogródki wyglądają bajkowo. Kto może, robi zdjęcia. Rzadki widok i w dodatku trwa krótko. Zobacz Zieloną Górę w śniegu. Oto zdjęcia naszych Czytelników.

Zima w Zielonej Górze. Jak długo utrzyma się śnieg?

Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla Zielonej Góry zawierają nie bardzo niskie temperatury na najbliższe dni. W nocy z czwartku na piątek może być do -2 stopni C. W piątek maksymalna minusowa temperatura to -1 stopień C, ale tylko w nocy. W dzień może być pół stopnia na plusie.

W nocy z piątku na sobotę możliwe słabe opady śniegu. W sobotę do 1 stopnia na plusie i słabe opady deszczu ze śniegiem. A w niedzielę w nocy i rano słabe opady śniegu i temperatura ok. 0 stopni.