Bal Ralpha Kamińskiego nad jeziorem w Dąbiu! Hipnotyzujący koncert Lubuskiego Lata Kulturalnego. Szukajcie się na zdjęciach!

Mnóstwo się dzieje podczas Lubuskiego Lata Kulturalnego w Dąbiu w tym roku. Organizatorzy zdołali ściągnąć takie legendy jak Kult czy Dżem. Koncert dały również utalentowane wokalistki jak Kaśka Sochacka, Daria Zawiałow i Zalia. A to tylko kilka z wielu wydarzeń, które odbyły się w trakcie wakacji na terenie ośrodka wypoczynkowego "Temar".

To był magiczny wieczór w Dąbiu. W niedzielę (24 lipca) odbyło się kolejne wydarzenie Lubuskiego Lata Kulturalnego, podczas którego zagrały Kaśka Sochacka, Daria Zawiałow i Zalia. Szukajcie się na…

Ralph Kamiński w Dąbiu

Niedzielny wieczór (31 lipca) nad jeziorem w Dąbiu był inny niż wszystkie poprzednie. Tego dnia zorganizowany został bal Ralpha Kamińskiego. Zanim jednak na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru, przed publicznością wystąpił polski zespół rockowy Sorry Boys.

Później przyszedł czas na występ Ralpha Kamińskiego i jego zespołu. Był to spektakl hipnotyzujący, ponieważ nie mieliśmy do czynienia jedynie z koncertem. Charakterystyczna muzyka połączona była z otoczką wręcz teatralną w stylu przypominającym disco w latach 70, z wyróżniającymi się kostiumami oraz dopracowaną choreografią, która przyciągała wzrok. Jak podczas każdego swojego koncertu podczas jednego z utworów Ralph wyszedł do publiczności, a pod koniec występu złapał z nimi bliższy kontakt, gawędząc m.in. o Świebodzinie, skąd pochodzi jeden z członków zespołu i tancerzy Ralpha Kamińskiego.