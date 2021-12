Bałagan pod pergolami śmietnikowymi na os. Morelowym w Zielonej Górze

Czytelnik przysłał do redakcji Gazety Lubuskiej list, w którym informuje o śmieciach zalegających pod pergolami przy ul. Morelowej w Zielonej Górze. Pan Jan korespondował z Zielonogórską Spółdzielnią Mieszkaniową i poinformował o co najmniej 4 punktach, które należałoby uprzątnąć. Pisał o zalegających odpadach remontowych, resztkach mebli, urządzeniach sanitarnych, oponach itp.

W odpowiedzi, pochodzącej z października tego roku otrzymał od zarządu spółdzielni informację: “Odnośnie śmieci zapewne Pan wie, że przepisy z roku na rok zobowiązują nas do większej segregacji. Załączoną Panu do pisma kolorową ulotką edukujemy mieszkańców o sposobie segregacji, o tym, co można wystawić przy pergoli a czego nie. Wszyscy mieszkańcy naszych zasobów otrzymali tę ulotkę, wcześniej były podobne, a śmieci, które sami powinni odstawiać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych nadal wystawiają przy pergolach. Stąd obrazki opon, gruzu, sprzętu RTV i AGD czy urządzeń sanitarnych, których wystawiać przy pergolach nie wolno”.

Pod wyjaśnieniem podpisali się zastępca prezesa ds. techniczno - eksploatacyjnych i prezes zarządu spółdzielni.