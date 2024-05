Baletnica na starówce, czyli otwarcie Minifestiwalu Balet i Sztuka 2024. Wystawę można oglądać do lipca

W mediatece Góra Mediów odbyło się otwarcie wystawy „Baletnica na starówce” autorstwa Pawła Janczaruka. Wystawa będzie czynna do 12 lipca. Każdy ma szansę ją zobaczyć. Warto dodać, że wystawa rozpoczyna Minifestiwalu– Balet i Sztuka 2024. W jego ramach wiele się będzie działo.

Nowa wystawa – to jak przyznaje sam autor - kolejna odsłona projektu „Baletnica w mieście”. Tym razem pokazuje to, co powstawało w latach 2018 – 2021.

Zdjęcia wykonane na starówce zostały przeniesione na szkło

- Jak popatrzymy na zdjęcia, to zauważymy, że niektóre elementy się pozmieniały – mówi Paweł Janczaruk. - Jest to projekt, który realizowałem z Olą Dudziak. Wszystkie te zdjęcia robiliśmy na starówce. Ulotność tych fotografii nie polega tylko na tym, że te momenty, miejsca się pozmieniały. Ale na tym, że już w momencie ich robienia, postanowiłem je przenieść na szkło. Są one przezroczyste, wszystko jest ręcznie zrobione. To metoda transferu, przeniesienia obrazu na szkło. Wielogodzinna preparacja jest po to, żeby praca dostała dodatkowego wymiaru. Myślę, że ten sposób spowodował, iż zdjęcia są w inny, bardziej efektowny sposób podane, niż zdołałem niektórych widzów już przyzwyczaić do swoich prac. Częściej pokazywałem baletnice na płótnach. Tym razem chciałem je pokazać w innej technice, na szkle.

Baletnica Ola Dudziak... na starówce

Wystawa była już gotowa dwa lata temu. Chodziło jednak o odpowiednie miejsce do jej pokazania. Góra Mediów jest dobrym tłem do tych artystycznych prac.

Bohaterką wystawy jest – Ola Dudziak. To druga z kolei baletnica, z którą od początku artysta fotograf współpracuje. Pierwszą była Anna Szafran, ale później wyjechała, by tańczyć w Mazowszu.

Cóż było robić? Paweł Janczaruk poszedł na zajęcia tańca klasycznego, baletu, prowadzone przez Anielę Annę Sidło. I to ona podpowiedziała mu dwie tancerki chętne do nowych wyzwań. Zuzannę Monczak i Aleksandrę Dudziak. Zuzanna była maturzystą, więcej czasu musiała poświęcić nauce. Ola była jeszcze przed maturę, więc chętnie się zgodziła.

- Współpracuję z nią najdłużej, bo od sześciu lat. Dziś jest studentką psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Jak tylko się pojawia w Zielonej Górze, to się kontaktujemy i nadal wykonujemy wspólnie fotografie – podkreśla Paweł Janczaruk.

Wystawa to początek festiwalu "Balet i sztuka"

Zdaniem Oli Dudziak, współpraca z artystą fotografem od początku układa się bardzo dobrze.

- Choć wiadomo, na początku nie bardzo wiedziałam, jak to ma być. Byłam bardzo sztywna. Nie wiedziałam, co robić z twarzą, ale też co robić, by utrzymać pozę i przy okazji wyglądać naturalnie – zdradza baletnica. - Był stres, żeby wszystko wyszło jak najlepiej. Z czasem coraz bardziej uczyliśmy się siebie i tego, jak złapać dynamikę na fotografii. Wymaga to dużo czasu, wielu prób i powtórek, ale się udaje.

- Paweł Janczaruk kocha balet i wszystkich, którzy uprawiają tę sztukę. Balet to taniec, muzykalność, wrażliwość na piękno każdego rodzaju – zauważa Aniela Anna Sidło. - To wszystko musi się odzwierciedlać w balecie i Paweł stara się to w swoich zdjęciach złapać, co wymaga powtarzania, żeby uchwycić ten jeden moment.

Wystawa „Baletnica na starówce” jest otwarciem festiwalu „Balet i sztuka”. Jak podkreśla Paweł Janczaruk, organizuje je po raz drugi, a jest to możliwe, dzięki wsparciu prezydenta miasta. Festiwal łączy różne elementy artystyczne. W tym roku w jego ramach zaprezentuje się grupa z Domu Kultury Novita, będzie wystawa fotograficzna grupy Kadr z Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także indywidualna – Teresy Kaczmarek. W planach są także warsztaty tańca klasycznego.

