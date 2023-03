Bartosz Zmarzlik i inne żużlowe gwiazdy staną do rywalizacji w turnieju „profesora" Piotra Protasiewicza

Mistrzostwa Piotra Protasiewicza – tak nazwano turniej, który będzie oficjalnym pożegnaniem ikony Falubazu Zielona Góra z żużlowymi torami. „Protas” zakończył bogatą, ponad 30-letnią karierę żużlowca po sezonie 2022. Nie zorganizował jednak wtedy turnieju pożegnalnego, ponieważ, jak sam tłumaczył, w Zielonej Górze nie było odpowiedniego klimatu do świętowania. Przypomnijmy, że ostatnimi meczami utytułowanego zawodnika były finałowe starcia w I lidze przeciwko Wilkom Krosno. Falubazowi nie udało się wyjść zwycięsko z tej batalii, dlatego z awansu do PGE Ekstraligi cieszyli się rywale.

Kurz po porażce zielonogórzan już dawno opadł, teraz drużyna szykuje się do kolejnej próby walki o awans. Piotr Protasiewicz – już w roli dyrektora sportowego Falubazu – będzie jednym z tych, którzy będą odpowiadali za wyniki w nowym sezonie. Zanim jednak zielonogórzanie przystąpią do ataku w rozgrywkach ligowych, dojdzie do benefisu „profesora” Piotra Protasiewicza.