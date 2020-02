Bartosz Zmarzlik z nowym sponsorem! Jest w zespole z Robertem Kubicą

- Cieszę się z dołączenia do Orlen Teamu, dzięki wsparciu koncernu będę mógł rywalizować na najwyższym poziomie między innymi w cyklu Grand Prix – powiedział Bartosz Zmarzlik. - Jest to mój następny krok w karierze, dzięki temu będę mógł się jeszcze bardziej rozwijać i jeszcze lepiej prezentować na arenach międzynarodowych. Pierwsza okazja do zaprezentowania się kibicom nadarzy się już wkrótce, przy okazji pierwszej rundy Grand Prix na Stadionie Narodowym 16 maja. Nie mogę się doczekać, kiedy znowu wystąpię tam przed kompletem kibiców. Atmosfera na pewno będzie niesamowita.

Można mieć żal do Hancocka, ale nie za to, że zjechał z toru

Bartosz Zmarzlik od dwóch dni w mediach społecznościowych budował napięcie związane z podpisaniem umowy z bogatym sponsorem. - Dla mnie okno transferowe jeszcze się nie zamknęło, czekajcie więc, bo idzie nowe – mówił tajemniczo gorzowski żużlowiec w opublikowanym filmiku. Środowisko żużlowe szybko rozszyfrowało, że chodzi o zawarcie umowy z zespołem Orlenu, do którego należy m.in. Robert Kubica, jedyny polski kierowca Formuły 1. W piętek (28 lutego) Bartosz Zmarzlik wysłał w świat już konkretny komunikat: „Boom, wreszcie mogę to powiedzieć głośno – dołączam do ORLEN Team. Niesamowicie cieszę się z tego, że mogę dołączyć do tak mocnego grona sportowców”.