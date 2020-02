Beata jest w śpiączce. Biegacze chcą pomóc -Ty też możesz! Weź udział w walentynkowym treningu

Beata nadal jest w śpiączce

Do tragicznego wypadku doszło 18 lutego 2019 roku. Pijany kierowca potrącił na przejściu dla pieszych Beatę. Uciekł. Zostawił ją ranną na pasach. Do dzisiaj 33-latka jest w śpiączce, ale cały czas jest szansa na jej wybudzenie.

Największe szanse na powrót do zdrowia to podjęcie intensywnej rehabilitacji w kierunku wybudzenia w pierwszym roku od momentu powstania śpiączki. Dlatego ważne jest wsparcie właśnie teraz, aby pomóc Beacie wrócić do normalnego życia. Obecnie 33-latka przebywa już w klinice. Tam codziennie przebywa z nią ktoś z rodziny.

Wierzę i nie tracę nadziei, że Beatka do nas wróci. Na pewno się nie poddamy!

Każdy może pomóc Beacie

W Internecie uruchomiona została zbiórka na stronie www.zrzutka.pl pod hasłem „Na leczenie i rehabilitację Beaty”. Ludzie o dobrych sercach wpłacili przez kilka dni ponad 50 tys. zł. 11 lutego na stronie było już ponad 227 tys. zł. Do akcji cały czas włączają się przyjaciele i znajomi Beaty oraz rodziny. Zarówno z Zielonej Góry, jak i Sulechowa, skąd pochodzi małżeństwo. Trwają licytacje [LICYTACJA DLA BEATY] a przed nami przepiękna akcja, którą zorganizowali zielonogórscy biegacze. Każdy może dołączyć i wziąć udział w "Serduszkowym Biegu dla Beaty".