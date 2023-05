Będą nowe miejsca opieki dla dzieci. Lubuskie dostało na to miliony!

Program pomaga rodzicom

Są już wyniki naboru do nowej edycji programu "Maluch Plus". Z województwa lubuskiego wpłynęło do niego ponad 50 wniosków o dofinasowanie. Pieniądze na tworzenie nowych miejsc opieki dla najmłodszych dzieci otrzymało ponad 20 prywatnych podmiotów i 31 jeden gmin.