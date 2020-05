Będą zmiany w rozkładzie jazdy zielonogórskiego MZK? Kiedy?

Koronawirus a komunikacja miejska. Ile osób w autobusie?

Wiele miast czeka na rozporządzenia w tej sprawie, które właściwie regulują korzystanie z autobusów tzw, regionalnych. Dostosowując je do miejskiej komunikacji wychodzi np. że w 18-metrowych przegubowcach, które zarejestrowane są do wożenia 140 osób, może jechać teraz 20 osób.

- Co z tego, że w autobusie tak będzie, jeśli za chwilę wyjdą z niego ludzie, którzy dużymi grupami idą do swoich zakładów pracy. Tam też często pracują obok siebie – dzielą się swoimi spostrzeżeniami pasażerowie.