Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych. Kilkaset inwestycji w Lubuskiem

Pieszy bezpieczny na przejściu

Nie chronią go pasy i poduszki powietrzne. Pieszy w zderzeniu z rozpędzonym samochodem jest zupełnie bezbronny. Do takich wypadków często dochodzi na przejściach dla pieszych, które powinny być azylem bezpieczeństwa, ale wiele z nich jest bardzo słabo oświetlonych. To właśnie z myślą o niechronionych uczestnikach ruchu w całym kraju realizowany jest specjalny program poprawiający bezpieczeństwo infrastruktury dla pieszych.