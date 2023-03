Będzie niezwykle rzadka okazja, aby przed otwarciem drogi przejechać nową trasę rowerem

Rowerem w Zielonej Górze. Rajd z okazji otwarcia obwodnicy

Rajd trasą nowej, południowej obwodnicy Zielonej Góry odbędzie się w piątek, 14 kwietnia. Start nastąpi o godz. 17.00 z placu Bohaterów w Zielonej Górze. Nie trzeba się wcześniej rejestrować ani niczego opłacać. Wystarczy przyjechać na ten plac. Rowerzyści dojadą do ronda im. Andrzeja Huszczy, które znajduje się przy wjeździe do sołectwa Racula. I z tego miejsca zaczną testowanie nowej trasy. Przed Świdnicą zawrócą do Zielonej Góry.

Metę przewidziano w okolicy ogrodu botanicznego. Uczestnicy rajdu są tam spodziewani około godziny 19.00. w tym miejscu zapanowano muzyczne atrakcje i ciepły poczęstunek.

Na rajd zaprasza prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, który podkreśla, że wybudowana południowa obwodnica to największa w historii miejska inwestycja drogowa.