Będzie nowe boisko wielofunkcyjne w Zielonej Górze. Jest umowa z wykonawcą. Prezydent przedstawił szczegóły

Inwestycje w Zielonej Górze. Będzie nowe boisko

- Jędrzychów doczeka się boiska przy Kąpielowej! - cieszy się prezydent. - Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie radnego Filipa Czeszyka. Mieszkańcy długo czekali na tę inwestycję, dlatego nie ukrywam, że bardzo się cieszę z jej realizacji.

Przypomnijmy, zwolennicy budowy większego kompleksu twierdzili, że większość mieszkańców Jędrzychowa ucieszyła się, kiedy inwestycja została zakwalifikowana do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. W głosowaniu zyskała poparcie ponad 2,4 tys. zielonogórzan. Z kolei przeciwnicy inwestycji twierdzili, że będzie ona dla nich uciążliwa.

- To boisko nie miało szczęścia, bo budujemy go czwarty rok. Trudno było znaleźć kompromis między dwoma grupami mieszkańców, którzy mieli inną koncepcję budowy tego obiektu - przyznał prezydent Janusz Kubicki.

We wtorek, 14 czerwca prezydent Janusz Kubicki podpisał umowę z wykonawcą budowy boiska wielofunkcyjnego, które powstanie przy ul. Kąpielowej na Jędrzychowie. Prace wykona firma z Kożuchowa.

Boisko wielofunkcyjne na Jędrzychowie. Co będzie w kompleksie?

Prezydent Kubicki poinformował, że przy ul. Kąpielowej powstanie boisko do piłki nożnej typu Orlik z nawierzchnią do sztucznej trawy, dwa boiska do streetball’u, plac zabaw dla dzieci w wieku szkolnym, który uzupełni bazę sportową placówki na Jędrzychowie. - Nie zabraknie terenu rekreacyjnego dla seniorów wraz z siłownią plenerową - dodał włodarz Zielonej Góry i zapowiedział, że nie będzie wycinki drzew, które rosną w sąsiedztwie planowanej inwestycji.