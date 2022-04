Będzie pomoc w spłacie kredytów hipotecznych. Dopłaty albo obniżona marża [19.04.2022]

W grę wchodzą dopłaty dla kredytobiorców z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz ograniczenie marż kredytowych. Te formy pomocy mają być uzależnione od kryteriów dochodowych.

- Rząd nie powinien prowadzić form bezpośredniego wsparcia kredytobiorców - uważa dr Krzysztof Kaszuba, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Rzeszowie. - Zwłaszcza dopłaty do kredytów hipotecznych to zły pomysł. W miarę sensowne rozwiązanie to nakłonienie banków do obniżki marż kredytowych z ok. 2 proc. nawet do 0,2 procent - dodaje. Jak tłumaczy ekonomista, banki i tak zarabiają „bardzo godziwe pieniądze”, bo WIBOR wynosi nie 1 a około 5 proc., a przy takim jego poziomie spokojnie mogą obniżyć marże.