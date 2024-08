Będzie rewitalizacja Parku Piastowskiego w Zielonej Górze. Co się w nim zmieni?

- To bardzo ważne miejsce dla mieszkańców. Park powstał w 1902 roku właśnie z inicjatywy zielonogórzan. Cieszył się dużą popularnością. Nie tylko z powodu roślinności, ale także m.in. z oryginalnej restauracji, która mieściła się w dzisiejszej rezydencji biskupa – mówił w czwartkowe popołudnie na konferencji prasowej prezydent Marcin Pabierowski, podkreślając, że powodem spotkania jest podpisanie umowy z firmą Plan, dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę, oczywiście na rewitalizację Parku Piastowskiego. Co się w tym miejscu rekreacji zmieni? Jak zauważa Monika Krajewska, dyrektor departamentu inwestycji w zielonogórskim magistracie, dziś jest duże zainteresowanie odpoczynkiem wśród zieleni. Stąd też będą przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne rosnących tu drzew i roślin. W parku jest około 100 gatunków drzew, w tym pomniki przyrody (buki pospolite, purpurowe, zwisające, lipa długoogonkowa zrośnięta z czterech pni). Będą też nowe nasadzenia. I systemy nawadniania sztuczne i tzw. niebiesko-zielona infrastruktura, czyli ogrody deszczowe(polegają na takim ukształtowaniu trawników z odpowiednimi roślinami, by gromadzić wodę opadową).

- Nawadniany park stwarza mikroklimat, który jest cenny, jeśli chodzi o odpoczynek wśród zieleni – mówi Arnold Drynkorn, prezes pracowni projektowej Plan i dodaje, że powstanie też ścieżka rowerowe, bezkolizyjna, by rowerzyści nie przeszkadzali pieszym w wypoczynku. Dzięki niej będzie można przejechać z centrum miasta przez cały park, w którym zamontowane zostaną stojaki dla rowerów.

Co jeszcze zyskają mieszkańcy? Będą nowe ławki, leżaki, kosze, oświetlenie ledowe.

- Zamontujemy też zdroje, by w upalne dni można się ochłodzić nie tylko przy fontannie – dodaje prezydent. - Pojawią się też specjalne pojemniki z workami dla psów. Bo wielu mieszkańcy spaceruje po parku ze swoimi pupilami. Poprawimy nawierzchnię ścieżek, która będzie naturalna lub z kostki brukowej.

Miasto chce też wyeksponować miejsca historyczne, jak choćby wieżę wodną, która miała też wiatrak. Zniknąć ma ogrodzenie, by można było z bliska obejrzeć ten obiekt, zrobić sobie z nim zdjęcie. Pojawi się przy niej tablica informacyjna z opisem, dotyczącym tego miejsca. Nie zabraknie takich wiadomości także przy zabytkowym Wzgórzu Augusta i przy innych, ciekawych lokalizacjach.

Prace w Parku Piastowski rozpoczną się za rok. Koszt inwestycji to 8 mln zł.