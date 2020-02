Będzie rondo imienia Andrzeja Huszczy. Co stanie się z pomnikiem na deptaku?

Patronem rondo na wjeździe do Raculi będzie Andrzej Huszcza. Przypomnijmy jednak, że na deptaku znajduje się pomnik zielonogórskiego żużlowca. Zostanie przeniesiony?

Pomysł, by uhonorować znanego zielonogórskiego sportowca pojawił się wiosną 2017 roku. Na zwołanej wówczas konferencji prasowej mówiono o konieczności wybudowania ronda na wjeździe do Raculi i Drzonkowa. No i pojawił się pomysł, by nazwać je imieniem Andrzeja Huszczy. Od 35 lat mieszka on w Raculi. Poza tym niedaleko stąd na stadion żużlowy. - Żużlowiec zasłużył się dla Zielonej Góry. Niech Zielona Góra mu się odpłaci - mówiono wówczas. - Oprócz ronda planowano też postawić pomnik. Właśnie na rondzie. Jego autorem został rzeźbiarz Artur Wochniak.

Okazało się jednak, że wybudowanie ronda, to nie taka prosta sprawa. Firma, która wygrała przetarg, zbankrutowała. Trzeba było ogłosić kolejny przetarg i dokończyć inwestycję. W tym czasie pomnik żużlowca został wykonany. Uznano, że nie powinien stać w magazynie, lecz umieszczono go na deptaku, obok Lubuskiego Teatru. Niektórzy mieszkańcy uznali, że to bardzo dobre miejsce, by zrobić sobie ze sportowcem zdjęcie. Bo jakże na rondzie? To niebezpieczne. Może lepiej w okolicy ronda go postawić? Dyskusja trwała, a rondo wciąż się budowało. Na szczęście udało się szczęśliwie dokończyć inwestycje.

Na wtorkowej sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, na mocy której nowe, 80-metrowe rondo będzie nosiło imię Andrzeja Huszczy.

- A co się zatem stanie z pomnikiem z deptaka? Zostanie przeniesiony na rondo? - pytali radni Koalicji Obywatelskiej.

- Prezydent będzie prowadził konsultacje z mieszkańcami czy pomnik Huszczy stanie na rondzie - odpowiedział wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. - Co jest obce przedstawicielom KO.

- Przełożę wam zatem z polskiego na nasze: Nie! - dodał radny KO Adam Urbaniak.

Tomasz Sroczyński z klubu Zielona Razem wtrącił, że rozmawiał w tej sprawie z żużlowcem.

- Andrzej Huszcza powiedział mi, że o tym niech zdecydują mieszkańcy. On się nie będzie wypowiadał - podkreślił T. Sroczyński.

- Będzie więc zorganizowane referendum? - pytał Sławomir Kotylak (KO).

- A jak chcieliśmy zrobić referendum w sprawie obwodnicy, to się nie zgodziliście - wtrącił K. Kaliszuk.

- Pokażcie to głosowanie. Bo tak nie było - sprzeciwiał się A. Urbaniak.

- Pamięć nie ta - odparł K. Kaliszuk.

Po tej wymianie zdań doszło do głosowania. Wszyscy obecni w ratuszowej sali radni - a było ich 19 - zagłosowali za uchwałą, dotyczącą patrona nowego ronda.

