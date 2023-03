Będzie więcej miejsc w żłobkach. Dzięki rozbudowie Wisienki. A jak z tegorocznym naborem w Zielonej Górze?

Miasto przygotowało na przyszły rok szkolny 277 miejsc w trzech publicznych żłobkach. To nie zaspokoi wszystkich potrzeb, dlatego dotuje też miejsca w niepublicznych placówkach i zamierza rozbudować żłobek przy ul. Wiśniowej i zyskać 160 dodatkowych miejsc.

- Jak co roku o tej porze roku przeżywamy wielkie emocje, związane z naborem do miejskich żłobków. Też złożyłam wniosek, ale mam duże obawy, czy mój Jasiek dostanie się do placówki, na której mi zależy – mówi Oliwia Janus-Kalicka z Zielonej Góry. – Słyszałem coś, że mają być jakieś dodatkowe miejsca w żłobkach, ale nie wiem, czy to tylko plotki, które krążą wśród rodziców. Chyba po to, żeby się jakoś pocieszyć…

Żłobki w Zielonej Górze

W Zielonej Górze funkcjonują trzy miejskie żłobki. Placówka nr 1 znajduje się przy ulicy Wandy 29, nr 4 przy ulicy Wiśniowej 8 oraz nr 7 przy ulicy Braniborskiej 2a. Od niedawna funkcjonuje też filia miejskiego żłobka nr 1 przy alei Wojska Polskiego 116.

To wciąż za mało, by wszystkie chętnie w mieście maluchy znalazły opiekę w miejskich placówkach. Choć pamiętajmy, że gmina nie ma takiego obowiązku. On dotyczy dzieci przedszkolnych. Co nie znaczy jednak, że miasto nie myśli o zwiększeniu miejsc w żłobkach. Jak zwykle wszystko rozbija się o pieniądze.

Miasto w tym roku przygotowało 277 miejsc w publicznych żłobkach i stara się o rozbudowę Wisienki, gdzie ma być 160 dodatkowych miejsc Mariusz Kapała

Rozbudowa żłobka i dodatkowe 160 miejsc dla maluchów

Dziś miasto nie może pozyskać funduszy na budowę nowej placówki, stąd sięga po wsparcie w ramach rozbudowy, co jest możliwe.. A najlepiej do tego, jak przekonuje dyrektor departamentu edukacji i spraw społecznych w zielonogórskim magistracie Wioleta Haręźlak, nadaje się Wisienka, czyli żłobek przy ul. Wiśniowej.

Nowe skrzydło zostałoby połączone z istniejącym budynkiem. Te dodatkowe 160 miejsc w dużym stopniu zaspokoiłoby potrzeby zielonogórskich rodzin, co do opieki nad ich dziećmi.

Miasto czeka teraz na rozpatrzenia wniosku, który złożyło w ramach programu Maluch plus. Chodzi o pieniądze nie tylko na rozbudowę żłobka (2,5 tys. zł od metra kwadratowego), ale także na funkcjonowanie placówki przez dwa lata. Lada moment wniosek ma być rozpatrzony i wtedy będzie wszystko jasne. Szanse są duże. Ale oczywiście nowa inwestycje zakończyłaby się za dwa lata.

Kształcimy opiekunów dziecięcych. Z kadrą w żłobku nie będzie problemu

Z kadrą także nie powinno być problemu. Opiekunów dziecięcych kształci przecież zielonogórski Medyk czy Centrum Kształcenia Ustawicznego, ale także odpowiednie kursy kwalifikacyjnej organizowane są przez Centrum Integracji Społecznej.

Dodajmy, że jeśli chodzi o żłobki, to w mieście mamy ponad 30 niepublicznych oraz klubów malucha. Zielona Góra od 2013 r. dofinansowuje prywatne i niepubliczne żłobki. Na ten cel co roku przeznacza ponad 2 mln zł.

Przypominamy też, że rodzice dzieci, które od września miałyby rozpocząć opiekę w miejskich żłobkach, muszą pamiętać o ważnych terminach. Do 31 marca powinni złożyć wniosek o przyjęcia dziecka do żłobka. Od 3 do 7 kwietnia komisje rekrutacyjne będą oceniać wnioski. 12 kwietnia o godzinie 12.00 wyniki naboru do żłobków zostaną podane do publicznej wiadomości (listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci). Do 28 kwietnia musi nastąpić potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki oraz podpisywanie umów z rodzicami.

